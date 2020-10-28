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Турция примет все необходимые меры из-за карикатуры на Эрдогана

Генпрокуратура Анкары возбудила уголовное дело против журнала "Шарли Эбдо". Накануне издание выпустило провокационную карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турция заявила, что примет все необходимые юридические и дипломатические меры. Отметим, отношения между странами начали обостряться после убийства подростком-мусульманином школьного учителя и последующих заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о мусульманской угрозе.

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