Турция приостанавливает участие в ДОВСЕ

Эстафету стран, приостанавливающих участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе, продолжает Турция. Указ подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Документ вступит в силу с 8 апреля. В ноябре 2023 года после завершения Россией процедуры выхода из Договора правительства большинства стран НАТО заявили о намерении приостановить его действие. Впрочем, это, скорее, формальность.

Договор был заключен в годы холодной войны. В течение семи лет соглашение работало, а в 1999-м на фоне расширения НАТО за счет некогда советских Румынии, Венгрии и Польши ДОВСЕ был реорганизован. Ратифицировали документ всего 4 страны, в их числе Беларусь и Россия. Это давало участникам альянса значительное преимущество. Уже к 2007 году 22 страны НАТО имели больше вооружений и военной техники, чем оговаривалось.