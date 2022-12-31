Турция согласилась вывести войска с севера Сирии

Под занавес уходящего года из последних мировых событий. Анкара согласилась вывести войска с севера Сирии после трехсторонней встречи в Москве министров обороны России, Турции и Сирии. Турецкая сторона пообещала уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии. В конце ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о проведении операции "Коготь-меч" против "Рабочей партии Курдистана" на севере Сирии и Ирака в ответ на теракт в Стамбуле. Результативная встреча в Москве стала первой официальной между Анкарой и Дамаском за последние 11 лет.