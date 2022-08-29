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Турция в 5 раз увеличит цену за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы
Турция увеличит цену за проход судов через Босфор и Дарданеллы в пять раз. Об этом сообщают местные СМИ. Такое право стране предоставила Конвенция Монтрё. Согласно документу, Анкара имеет право взимать плату за эвакуацию, маяки и медицинское обслуживание с кораблей, проходящих через проливы. Турция планирует отменить платежную систему по курсу, установленному 40 лет назад. И теперь государство ожидает, что годовой доход за проходы судов с новыми ценами достигнет 200 миллионов долларов.
Фото: pixabay.com
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