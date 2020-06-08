Турция в течение июня восстановит авиарейсы по десяткам международных направлений

Министерство транспорта Турции сообщило, что планирует в течение июня восстановить авиарейсы по десяткам международных направлений. Еще с 15 странами Турция достигла предварительного соглашения о возобновлении в будущем авиарейсов, среди них - ОАЭ, Беларусь и Италия. По прибытии международных рейсов в Турцию пассажиров будут проверять и в случае выявления симптомов коронавируса отправлять в больницы. С понедельника Турция возобновила внутренне авиасообщение.