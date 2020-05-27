3.68 BYN
Турция возобновит авиасообщение с 70 странами
Турция обнародовала план открытия авиаграниц с 70-ю государствами. Восстановить авиасообщение собираются 10 июня. В этот день ожидается запуск рейсов для Греции и Катара, Болгарии и Бахрейна. По поэтапному плану с 1 июля Турция готова открыть свои границы для Молдовы и Китая, Швеции, Узбекистана, Канады и Украины. С 1 сентября станут возможны и перелеты из Соединенных Штатов Америки. Турецкие власти отмечают, что в работу гостиниц внесут все необходимые в период пандемии изменения.