Турция возобновит авиасообщение с 70 странами

Турция обнародовала план открытия авиаграниц с 70-ю государствами. Восстановить авиасообщение собираются 10 июня. В этот день ожидается запуск рейсов для Греции и Катара, Болгарии и Бахрейна. По поэтапному плану с 1 июля Турция готова открыть свои границы для Молдовы и Китая, Швеции, Узбекистана, Канады и Украины. С 1 сентября станут возможны и перелеты из Соединенных Штатов Америки. Турецкие власти отмечают, что в работу гостиниц внесут все необходимые в период пандемии изменения.