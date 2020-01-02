Турция ввела гостиничный налог

Туристический налог на проживание в отелях ввела Турция. Постояльцы в гостиницах, пансионатах и гостевых домах обязаны оплатить налог в размере 2 % от стоимости размещения. Ранее власти хотели возложить такую пошлину на самих отельеров, однако позднее ее переложили на туристов. Представители туристической отрасли Турции встретили новшество жесткой критикой. По их мнению, мера может отпугнуть иностранцев и тем самым снизить доходы.