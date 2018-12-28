Турция вводит для туристов налог на безопасность

С 1 января в аэропортах с прилетающих, независимо от гражданства, пола и возраста, будут взиматься полтора доллара. Анкара объяснила, что теперь в авиаузлах будут значительно усилены меры безопасности, а это потребует значительных затрат. К слову, ранее об этом уже заходила речь, только тогда предполагаемая сумма налога составляла 3 доллара.