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Турция вводит для туристов налог на безопасность

С 1 января в аэропортах с прилетающих, независимо от гражданства, пола и возраста, будут взиматься полтора доллара. Анкара объяснила, что теперь в авиаузлах будут значительно усилены меры безопасности, а это потребует значительных затрат. К слову, ранее об этом уже заходила речь, только тогда предполагаемая сумма налога составляла 3 доллара.

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