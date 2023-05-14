Турция выбирает президента страны

Турция сегодня выбирает президента и политический курс страны. Более 64 миллионов жителей республики могут отдать голос на всеобщих прямых выборах главы государства, а также на парламентских. Сразу две политические кампании проходят в один день. Для победы на президентских - один из кандидатов должен набрать абсолютное большинство голосов. За событиями в Турции следит Виктория Сенкевич. Эрдоган, который заявляет "То самое время, тот самый человек", имея в виду столетие Турецкой Республики и свое президентство, или оппозиционный Кылычдароглу, дающий слово поднять экономику? Решают граждане Турции сегодня.

Немного о фоне этой политической гонки.Во-первых - экономика. Здесь похвастать нечем: высокая инфляция. По итогам 2022-го лира обесценилась на 64 процента. Это так много, что нам, белорусам, сложно даже представить. Дорожает все: недвижимость, продукты, медицинское обслуживание. При этом довольно низкая ставка рефинансирования, подъемные кредиты. Экономика работает.



Плюс ко всему - понаехали. Я омигрантах. Турция приняла их очень много - речь о тех, кто бежит от войны в Сириис 2011-го. Сейчас еще, конечно, добавился фактор конфликта в Украине. Местные жители наплывом мигрантов недовольны. И здесь мягкая политика Эрдогана - скорее минус.



И наконец, землетрясение. Оно затронуло 14 миллионов человек,более50 тысяч жертв, материальный ущерб - более чем в 100 миллиардов долларов. Тысячи людей потеряли свои дома, вынуждены были переехать. Всем им нужно обеспечить возможность реализовать свое право голоса.



И конечно, есть еще множество чувствительных вопросов: курды, которые составляют значительную часть населения, более 20 процентов. Как проголосуют они?



Как в целом распределятся голоса сегодня. И будет ли второй тур, в случае, если ни один из кандидатов не наберет большинства голосов. В 8 утра открыли двери избирательные участки, расположены они обычно, как и у нас, в школах. До 17:00 идет голосование.