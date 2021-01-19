Турция запретила размещать рекламу в соцсетях

Турция запретила в социальных сетях Twitter, Periscope и Pinterest размещение рекламы. Вето отменят только в случае, если перечисленные интернет-площадки откроют свои официальные представительства в стране. Это необходимо Анкаре, чтобы оперативно и эффективно решать вопросы удаления нарушающего местные законы контента. Ранее соцсети Facebook и Instagram исполнили предписание властей и назначили представителей. За несоблюдение закона предусмотрены крупные штрафы и существенное замедление трафика.