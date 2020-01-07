Турцию накрыл снежный циклон

Дым от австралийских лесных пожаров достиг стран Латинской Америки за океаном. Он добрался до воздушного пространства Чили и Аргентины. Пламя бушует в Австралии с октября. За это время оно уничтожило 6 миллионов гектаров леса, погибли полмиллиарда животных. Южное побережье закрыли для туристов, местных жителей эвакуировали. По предварительным оценкам, ущерб составляет полтора миллиарда долларов.