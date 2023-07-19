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Турцию не примут в ЕС до конца 2024 года

Обещанного Евросоюзом ждут очень долго. Турция не станет членом ЕС в 2024 году. Более того, объединение пока не готово предоставить Анкаре даже безвизовый режим. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза. Он подчеркнул: "Процесс присоединения к ЕС занимает годы, а не часы".

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