Турцию завалило снегом

В разгар туристического сезона провинция Карс покрылась белым покрывалом, а температура опустилась до плюс 7. Осадки принес мощный грозовой фронт. Похолодание было кратковременным, но из-за сильного снегопада пришлось перекрыть дороги на популярные курорты. Движение уже восстановлено, а снег почти растаял.