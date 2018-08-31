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Турцию завалило снегом

В разгар туристического сезона провинция Карс покрылась белым покрывалом, а температура опустилась до плюс 7. Осадки принес мощный грозовой фронт. Похолодание было кратковременным, но из-за сильного снегопада пришлось перекрыть дороги на популярные курорты. Движение уже восстановлено, а снег почти растаял.

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