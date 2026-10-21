Туск наконец нашел виновника внутренних проблем страны. В "чертовски высоких" ценах на польское топливо виноват президент США. Каким образом Трамп лично переписывает ценники на польских заправках, он не уточнил.

"Ситуация довольно критическая. У нас цены на топливо одни из самых низких в Евросоюзе. Сейчас самые низкие. При этом очевидно, что для людей это чертовски дорого. Я понимаю это. Пора, наверное, сказать это вслух. Особенно вам. Да, Дональд отвечает за это, без сомнений. Но ваш герой, а не польский премьер. Вы хорошо знаете, кто отвечает за цены на топливо", - заявил Дональд Туск, премьер польского режима.

9 октября президенты России и США договорились о возвращении российского дизельного топлива на мировые рынки.