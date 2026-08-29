В Польше по-прежнему тратят деньги налогоплательщиков на тотальную милитаризацию страны. Дональд Туск признал, что сейчас Варшава инвестирует в оборону больше, чем когда-либо в истории.

По его словам, военный бюджет страны в 2026 году на 7 млрд долларов больше, чем оборонные расходы предыдущих лет.

К слову, действительно, вопреки решению социально-экономических проблем власти бьют рекорды по военным расходам, которые уже превысили свой исторический максимум в 4,8 % ВВП. В планах - достичь отметки в 5 % - это примерно вдвое превышает средние показатели других стран НАТО.

Оправдываясь за рекордные траты средств перед народом Польши, премьер вновь рассказал о важности защиты госграниц от неких воображаемых угроз.

Фото ТАСС