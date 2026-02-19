3.74 BYN
Туск призвал население не мешать Варшаве милитаризироваться
Премьер польского режима призвал граждан страны не мешать Варшаве милитаризироваться. По мнению Туска, только так могут быть достигнуты безопасность и защищенность. Речь идет о европейской программе SAFE, в рамках которой страны ЕС получают кредиты на закупку вооружений. Польше одобрили заем на сумму в 40 млрд евро. Однако часть граждан против такого решения.
Дональд Туск, премьер польского режима:
"Мы призываем всех в Польше даже не думать о блокировании программы SAFE, потому что это был бы удар в самое сердце наших военных программ. Этот призыв проистекает из действительно глубокой необходимости. Здесь нет места для какой-либо партийной политики или конфликтов. Пусть этот призыв прозвучит, пусть он дойдет до каждого, кто имеет право голоса и может что-либо сказать по этому вопросу".
Туск призывает поляков покинуть Иран
Однако Туск знает об угрозах, которые несет конфликтная ситуация, и даже предупреждает об этом население. Поляков, которые находятся сейчас в Иране, он призвал срочно покинуть территорию страны и добавил, что очень скоро такой возможности может не быть.