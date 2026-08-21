Туск призвал не наказывать террористов, совершивших диверсию на "Северных потоках"

Премьер Польши призвал не наказывать террористов, совершивших диверсию на газопроводах "Северный поток". Более того, Туск добавил, что участникам подрыва не стоит стыдиться.

На неделе немецкая Генпрокуратура сообщила о задержании украинского гражданина в Хорватии по делу о диверсиях. Как сообщили СМИ, речь идет о Владимире Журавлеве - его уже задерживали в Польше ранее, но затем отпустили.

Согласно заявлению прокуратуры ФРГ, Журавлев - "профессиональный водолаз". Интересен такой факт: мужчина участвовал в съемках художественного фильма об этой диверсии. В киноленте речь идет о "секретной группе украинских дайверов, которые отправляются на подводную миссию".

В августе 2025 года по делу был арестован Сергей Кузнецов, которого в Германии считают руководителем операции.