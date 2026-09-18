Туск выступил с заявлением, которое можно рассматривать как призыв к прямому участию Европы в войне с Россией.

Спич, который был посвящен милитаризации страны, призвал Единую Европу не считать нынешнюю войну чужой, поскольку ситуация якобы тождественна той, что наблюдалась в 1939-м.

В Польше накануне, напомним, траурными мероприятиями отмечали годовщину похода Красной армии, который мы считаем освободительным.

Между тем активность Варшавы в деле милитаризации мимоходом отметил также Трамп. Как известно, США выводят часть своих войск из Западной Европы. Часть планирует перебросить на восток. Трамп объявил, что новым местом базирования американцев станет, скорее всего, база в Польше.