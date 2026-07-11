Туск призвал украинцев к отрезвлению на фоне героизации нацистов. Он посоветовал гражданам Украины иметь в виду: Европа якобы всегда старается опираться на правду, а историческая истина - абсолютный фундамент примирения.

Обострение отношений Варшавы и Киева, по его словам, вредит же в первую очередь самим украинцам. Польша - это ключевой транзитный и логистический узел НАТО. Именно через ее территорию идет основной поток западного вооружения для нужд ВСУ. Исторические споры чреваты Киеву серьезными последствиями.

Многие годы отношения между Варшавой и Киевом остаются осложнены вопросом Волынской резни, однако в 2026 году этот конфликт вышел на новый уровень

Слова Туска произнесены на фоне годовщины "Кровавого воскресенья". 11 июля 1943 года считается апогеем Волынской резни, которую устроили бандеровцы польскому населению. Сегодня поляки отмечают Национальный день памяти жертв геноцида.

Фото ТАСС