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Туск рассказал, каких мигрантов примет Польша
Варшава хочет временно приостановить предоставление убежища мигрантам. Об этом заявил премьер польского режима Туск, выступая на съезде своей партии "Гражданская платформа". Политик уточнил, что разработал новую миграционную стратегию своей страны, которую представит на ближайшем заседании кабмина. Туск добавил, что Польша примет только тех мигрантов, которые хотят интегрироваться.
Дональд Туск, премьер-министр польского режима:
"Страна должна восстановить стопроцентный контроль над тем, кто приезжает в Польшу. Стопроцентный. Для этого нужен государственный контроль. Люди, которые хотят приехать в Польшу или уже приехали, должны честно работать, платить налоги и интегрироваться в польское общество".
Также политик пообещал, что, приняв его стратегию, Польша резко снизит уровень нелегальной миграции до минимума. Также Варшава избавится от практик, которые де-факто не соответствуют ее интересам и нарушают безопасность страны и ее населения.
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