Туск созвал экстренное совещание после нападений в школах

Туск созвал экстренное совещание из-за нападений подростков с ножами в учебных заведениях Польши. На совещание вызваны министры внутренних дел и администрации, цифровизации, народного образования и здравоохранения, координатор спецслужб и главный комендант полиции.

За последние сутки в Мазовецком воеводстве произошло два случая нападений подростков с ножом.



8 октября в результате нападения 15-летнего школьника в селе Лещидол-Новины погиб сотрудник школы, еще два человека пострадали.



7 октября в городе Остроленка 19-летний учащийся совершил нападение с ножом в местном техникуме, в результате чего 9 человек получили ранения.

Глава МВД Польши 8 октября сообщил о еще одном планируемом нападении в школе деревни Серпц Мазовецкого воеводства. 17-летний подросток на территории учебного заведения заявил о своем намерении "причинить кому-либо вред". При нем были обнаружены два ножа.

Общественность возмущена: пока власти, полиция и спецслужбы пытаются усмотреть угрозу с востока, польские школы становятся зоной повышенной опасности.