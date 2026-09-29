Туск запугивает поляков "российскими гибридными ударами"
Автор:Редакция news.by
На границе Польши с Украиной нарастает напряженность. Жители польского села Дорохуск, расположенного в 2 км от украинской границы, трижды за день получили предупреждения о возможной атаке дронов или ракет с территории Украины.
Премьер Дональд Туск запугивает местное население якобы "российскими гибридными ударами". В местной школе обучают действиям на случай экстренной опасности.
Поляки жалуются, что предупреждения об атаках поступают слишком часто и сеют ненужную панику.
Фото РИА Новости