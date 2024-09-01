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Туск: Многие украинцы незаконно получали выплаты на детей в Польше
Многие украинцы незаконно получали социальные выплаты на детей от Польши, при этом не проживая на территории страны. Об этом сообщил премьер польского режима Дональд Туск.
В 2024 году в стране приняли закон, по которому дети украинских беженцев будут обязаны посещать местные школы. Иначе их родителей лишат социальных выплат в размере более 200 долларов в месяц. И выпишут штраф - примерно 25 долларов.
Согласно исследованию Варшавского университета, среди жителей Польши растут негативные настроения по отношению к украинским беженцам. Наиболее частой причиной респонденты называли их "иждивенческую позицию". По имеющимся данным, в Польше находится около 1,5 млн украинцев.
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