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Туск намерен требовать от Еврокомиссии введения санкций на ввоз продовольственной продукции и сельхозтоваров не из Украины, а из России и Беларуси
Сместить фокус внимания - главная задача Варшавы! Так и не договорившись с фермерами в вопросе украинского зерна в Польше, решили переключить интерес общественности. Премьер Туск заявил, что намерен требовать от Еврокомиссии введения санкций на ввоз продовольственной продукции и сельхозтоваров, но не из Украины, а из России и Беларуси. Такая идея пришла ему еще в конце февраля. После встречи с премьер-министром Латвии польский политик неожиданно высказался, что рынок дестабилизирован продуктами, идущими именно из наших стран. Тогда же он предположил, что Польша может последовать примеру Латвии, которая первой из стран Евросоюза ввела подобные ограничения.
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