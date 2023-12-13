Туск отправил в отставку руководителей всех спецслужб Польши

Руководители всех пяти спецслужб Польши отправлены в отставку. Как сообщает радиостанция "ЗЭТ", должности покидают главы агентства внутренней безопасности, центрального антикоррупционного бюро, агентства разведки, службы военной разведки и контрразведки.



Парламентская комиссия приняла данные решения по предложению нового премьер-министра Польши Дональда Туска. Сегодня он был приведен к присяге. Тем не менее, Дуда и партия "Право и справедливость" никуда не делись. Поэтому та же украинская повестка не исчезнет, несмотря на недовольство в польском обществе.