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Туск: Украина не вступит в ЕС, пока не решит вопросы Волынской резни с Варшавой

Украина не вступит в ЕС, пока не решит вопросы Волынской резни с Варшавой, заявил Дональд Туск. Болезненная для обеих стран тема обострилась в связи со скандальным заявлением главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Ольштыне.

Напомним, дипломата спросили, почему процесс эксгумации жертв Волынской резни сталкивается с препятствиями. В ответ Кулеба заявил, что поляки тоже сделали много плохих вещей украинцам, и призвал оставить все это историкам.

Дональд Туск сказал, что "однозначно отрицательно" отнесся к этим словам и подчеркнул: Киев должен осознать, что прояснение исторических вопросов в первую очередь в интересах Украины, которая не вступит в ЕС без согласия Польши.

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