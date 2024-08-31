Туск: Украина не вступит в ЕС, пока не решит вопросы Волынской резни с Варшавой

Украина не вступит в ЕС, пока не решит вопросы Волынской резни с Варшавой, заявил Дональд Туск. Болезненная для обеих стран тема обострилась в связи со скандальным заявлением главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Ольштыне.

Напомним, дипломата спросили, почему процесс эксгумации жертв Волынской резни сталкивается с препятствиями. В ответ Кулеба заявил, что поляки тоже сделали много плохих вещей украинцам, и призвал оставить все это историкам.