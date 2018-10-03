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Твидовые жакеты, черные велосипедки и соломенные шляпы от "Шанель"
Теплое море, белый песок и… мода. Именно таким сочетанием в парижском "Гранд Пале" удивил своих гостей дом моды "Шанель". В тренде твидовые жакеты и черные велосипедки, а также соломенные шляпы, туфли под мышкой - модели по щиколотку в воде легко щеголяли между поклонниками творчества креативного директора Карла Лагерфельда.
Среди выбравшихся на экзотический показ было немало знаменитостей. Среди них Фаррелл Уильямс и Памела Андерсон. По окончании шоу они сами с удовольствием зашли в импровизированное море и попозировали фотографам. Этим показом завершилась Неделя моды в Париже.
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