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"Твои обещания нас не согрели, Майя" - энергокризис в Молдове
Подошли к энергетическому кризису креативно. Неизвестная студия в преддверии Нового года опубликовала ролик о суровой молдавской действительности. В кадре в камин бросают разрубленную елку, а заканчивается ролик фразой: "Твои обещания нас не согрели, Майя".
Радует, что жители Молдовы не теряют чувство юмора с учетом роста цен на отопление и больших проблем с доступностью дров. Видимо, смех - теперь один из немногих способов - если уж не согреться самим, так хоть немного сделать теплее на душе.
Фото:pixabay.com
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