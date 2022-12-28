ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

"Твои обещания нас не согрели, Майя" - энергокризис в Молдове

Подошли к энергетическому кризису креативно. Неизвестная студия в преддверии Нового года опубликовала ролик о суровой молдавской действительности. В кадре в камин бросают разрубленную елку, а заканчивается ролик фразой: "Твои обещания нас не согрели, Майя".

Радует, что жители Молдовы не теряют чувство юмора с учетом роста цен на отопление и больших проблем с доступностью дров. Видимо, смех - теперь один из немногих способов - если уж не согреться самим, так хоть немного сделать теплее на душе.

Фото:pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все