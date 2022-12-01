3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Twitter могут заблокировать в ЕС
Если Илон Маск не будет соблюдать ряд строгих правил, Twitter грозятся заблокировать в Евросоюзе. Предупреждение из Брюсселя бизнесмен получил во время видеовстречи с комиссаром ЕС Тьерри Бретоном, пишет Financial Times.
Еврокомиссар подчеркнул, что Маск должен соблюдать правила, которые включают запрет на произвольную разблокировку пользователей соцсети и согласие на масштабный "независимый аудит" компании в 2023 году. Но на этом не все.
Еще один еврочиновник Вера Юрова пригрозила соцсети санкциями, если оттуда уберут цензуру, пишет Bloomberg. По мнению еврокомиссарши, отсутствие цензуры, а точнее наличие свободы слова, приведет к распространению российской пропаганды в сети, что Евросоюз попросту не может себе позволить, ведь правда там нынче не в моде.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов