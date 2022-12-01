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Twitter могут заблокировать в ЕС

Если Илон Маск не будет соблюдать ряд строгих правил, Twitter грозятся заблокировать в Евросоюзе. Предупреждение из Брюсселя бизнесмен получил во время видеовстречи с комиссаром ЕС Тьерри Бретоном, пишет Financial Times.

Еврокомиссар подчеркнул, что Маск должен соблюдать правила, которые включают запрет на произвольную разблокировку пользователей соцсети и согласие на масштабный "независимый аудит" компании в 2023 году. Но на этом не все.

Еще один еврочиновник Вера Юрова пригрозила соцсети санкциями, если оттуда уберут цензуру, пишет Bloomberg. По мнению еврокомиссарши, отсутствие цензуры, а точнее наличие свободы слова, приведет к распространению российской пропаганды в сети, что Евросоюз попросту не может себе позволить, ведь правда там нынче не в моде.

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