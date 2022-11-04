Twitter начал помечать некоторые сообщения Белого дома как недостоверные

В одном из твитов заявлялось, что благодаря Байдену выросли пособия пожилых американцев. Соцсеть добавила комментарий: "повышение произведено в соответствии с уровнем инфляции на основании закона от 1972 года". Хвастливое сообщение про успехи Байдена (чтобы не позориться) было вскоре удалено пресс-службой Белого дома. Это первый инцидент такого рода.

Новая политика соцсети знаменует собой радикальный перелом в американской информационной политике. Уже через четыре дня (по итогам парламентских выборов) Конгресс имеет все шансы попасть под полный контроль республиканцев. Байдена за два года до выборов это превратит в "хромую утку", а также гарантирует хозяину Белого дома запуск процедуры импичмента сразу по нескольким статьям. И бунт в Twitter, похоже, только первая ласточка.