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Twitter начал помечать некоторые сообщения Белого дома как недостоверные
В одном из твитов заявлялось, что благодаря Байдену выросли пособия пожилых американцев. Соцсеть добавила комментарий: "повышение произведено в соответствии с уровнем инфляции на основании закона от 1972 года". Хвастливое сообщение про успехи Байдена (чтобы не позориться) было вскоре удалено пресс-службой Белого дома. Это первый инцидент такого рода.
До прихода Маска Twitter маркировал в основномсообщения противников американского президента в качестве недостоверных и даже фейковых.
Новая политика соцсети знаменует собой радикальный перелом в американской информационной политике. Уже через четыре дня (по итогам парламентских выборов) Конгресс имеет все шансы попасть под полный контроль республиканцев. Байдена за два года до выборов это превратит в "хромую утку", а также гарантирует хозяину Белого дома запуск процедуры импичмента сразу по нескольким статьям. И бунт в Twitter, похоже, только первая ласточка.
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