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Twitter не разблокирует Трампа

Компания Twitter пересмотрит правила блокировки пользователей. Как пишет газета Financial Times, сейчас соцсеть оценивает другие, более мягкие инструменты модерации контента.

Однако одно неизменно - бан Дональда Трампа, который, как заявили источники издания, при любом решении компании, останется дисквалицифированным. Отсутствие экс-президента в Twitter вызвало вопросы у ее нового пользователя - премьера-министра Венгрии Виктора Орбана.

Он завел себе аккаунт и после первого дня в Сети написал: "Где мой хороший друг Дональд Трамп?".

Напомним, аккаунт Трампа был заморожен 8 января 2021 года - спустя два дня после того, как его сторонники вышли опротестовать сфальсифицированные выборы.

Фото:Unsplash

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