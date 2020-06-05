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Twitter удалил видео Дональда Трампа, посвященное гибели Джорджа Флойда

Twitter удалил видео Дональда Трампа, посвященное гибели Джорджа Флойда

Twitter удалил видео Дональда Трампа от 3 июня, посвященное гибели Джорджа Флойда во время задержания полицией.

Как указала администрация сети, причиной стала жалоба правообладателя авторских прав.

В предвыборном штабе президента США назвали это актом цензуры и добавили, что СМИ отказались освещать это выступление американского лидера.

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