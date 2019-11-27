Twitter удалит все неиспользуемые аккаунты уже 11 декабря

Twitter устраивает масштабную чистку! С сегодняшнего дня соцсеть начинает рассылку сообщений всем пользователям, которые не заходили в свой аккаунт более полугода. Если они не воспользуются своим логином и паролем до 11 декабря, их аккаунт автоматически будет удален.