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Дональд Трамп обвиняет в цензуре крупнейшие соцсети

Практику цензурирования видных политиков и глав государств продолжает Twitter. Вновь по уже давно сложившейся традиции досталось Трампу. Twitter на сей раз заблокировал канал, на котором републиковались заявления 45-го президента США. Самому бывшему хозяину Белого домаофициальные каналы заблокировали, потом их восстановили,но хозяину не вернули. Трамп до сих пор ведет отчаянную и безнадежную войну с крупнейшими соцсетями. Он обвиняет их в цензуре. Они при этомне возражают. Но оправдывают свою политику высшими интересами человечества.

Twitter удалил публикацию президента Нигерии

Жертвой цензуры стал и президент Нигерии. Twitterудалил его публикацию, в которой он угрожал наказанием сепаратистам и террористам. Официальная Абуджа обратилась к администрации соцсети с риторическим упреком: неужели противозаконно угрожать насильникам насилием? Публикацию президентаTwitter так и не восстановил.


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