Дональд Трамп обвиняет в цензуре крупнейшие соцсети

Практику цензурирования видных политиков и глав государств продолжает Twitter. Вновь по уже давно сложившейся традиции досталось Трампу. Twitter на сей раз заблокировал канал, на котором републиковались заявления 45-го президента США. Самому бывшему хозяину Белого домаофициальные каналы заблокировали, потом их восстановили,но хозяину не вернули. Трамп до сих пор ведет отчаянную и безнадежную войну с крупнейшими соцсетями. Он обвиняет их в цензуре. Они при этомне возражают. Но оправдывают свою политику высшими интересами человечества.