Twitter заблокировал доказательства военных преступлений в Ираке

Очередная "победа" свободы слова в соцсетях. Сегодня стало известно, что Twitter заблокировал аккаунт ведущей RT America Рейчел Блевинс за ссылку на видео из Ирака, снятое в 2007 году.



По словам ведущей, на видео показано, как два американских вертолета бомбили Багдад, в результате чего погибли мирные жители и два журналиста "Рейтер". По словам ведущей, видео ей предоставил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в апреле 2010 года.



