Тысячи домов в Литве остаются без света

17 тыс. литовцев остаются без электричества спустя неделю после бури. Глава компании-оператора пытался оправдать задержки неправильной оценкой последствий непогоды. Жаловался он и на масштабные сбои в работе электросетей.

Восстановить электроснабжение пообещали, но только к четвергу, 3 сентября. Полноценную работу будут налаживать еще не один месяц.

Тем временем Вильнюс озадачился предстоящим отопительным сезоном. Правительство Литвы одобрило предложение Министерства энергетики увеличить поставки биотоплива, чтобы снизить риск повышения цен. Цель - обеспечить рынок дополнительными кубометрами к январю и февралю. Ответственным ведомствам поручено подготовить конкретные решения к 1 декабря.