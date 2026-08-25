Тысячи камер и датчиков на фронте: Лондон будет обучать ИИ на данных из Украины

Великобритания получит доступ к украинским данным с поля боя для обучения искусственного интеллекта. Такое соглашение подписано в Киеве, куда прибыл британский премьер Энди Бернэм.

Теперь в распоряжении Лондона окажутся данные украинской лаборатории искусственного интеллекта, собранные "тысячами камер и инфракрасных датчиков" на фронте.

Кроме того, британское правительство обнародовало планы о подготовке многонациональных сил для развертывания в Украине силами "коалиции желающих" после окончания активных боевых действий. Ее участники уже заявили, что будут усиливать военную поддержку Киева, в том числе наращивать поставки систем противовоздушной обороны и ракет.