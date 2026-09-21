Тысячи людей вышли на улицы Франции против нового закона о полиции

Тысячи людей вышли на улицы Франции против новых правил для полиции. Документ предоставляет правоохранителям более надежную юридическую защиту при применении огнестрельного оружия. Активисты либеральных партий и правозащитных организаций назвали документ "лицензией на убийство".

В ряде городов обстановка накалилась, и силовики перешли к подавлению акций. В Ренне задержаны 8 участников, в Нанте полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, также были задержания. В Париже в толпу демонстрантов распылили слезоточивый газ.

Законопроект был принят 7 июля Национальным собранием, теперь протестующие требуют не допустить его рассмотрения в Сенате. Петицию подписали более 730 тыс. человек.

Изменения в работу полиции вводят на фоне вероятности новых массовых акций желтых жилетов. Они обещают волну протестов из-за роста цен на топливо и падения покупательной способности. Средняя цена дизтоплива во Франции достигла 2,4 евро - это исторический максимум. Бензин отпускают по 2,2 евро за литр.