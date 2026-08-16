Тысячи нелегалов пытались прорваться в испанскую Сеуту

Тысячи нелегалов в ночь с 15 на 16 августа вновь пытались прорваться в испанскую Сеуту. Власти сообщают, людской поток удалось остановить, но, судя по поступающим из региона кадрам, часть беженцев в город прорвалась.

Предыдущая попытка вторжения на территорию испанского эксклава была предпринята утром 15 августа. Полиция задержала около 300 человек и проникновение нарушителей остановила.

При этом, по данным спецслужб Испании, атака на Сеуту ведется скоординировано через десятки чатов в соцсетях: в них состоит почти 500 тыс. человек. Команды о начале очередного штурма отдаются через паблики, в которых присутствуют многочисленные исламисты и прочие экстремисты.

Власти Испании подозревают, что попытки вторжения организованы иностранными спецслужбами - в частности, называются разведки Марокко, Израиля и США.