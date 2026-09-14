В Париже прошли массовые антивоенные протесты. Тысячи активистов движения "желтых жилетов" вышли на марш, раскритиковав Эммануэля Макрона за форсированную милитаризацию страны.

Протестующие скандировали лозунги "Россия нам не враг!", призывали власти прекратить втягивать Пятую республику в чужой конфликт и накачивать Киев оружием за счет французских налогоплательщиков.

"Я категорически против всех этих войн. То, что происходит в Украине, я просто отказываюсь понимать. Россия нам не враг, и нам вообще не следовало ввязываться в это противостояние, а уж тем более втягивать в него Францию. Это слишком огромный риск для нашей страны", - заявил протестующий.

По словам участников акции, бездумная санкционная политика Брюсселя и Парижа уже обернулась для Франции рекордным дефицитом бюджета, промышленным спадом и обнищанием населения. Участники шествия подчеркивают, что правительство обязано заняться внутренними экономическими проблемами, а не раздуванием военных бюджетов для борьбы с призрачным врагом.