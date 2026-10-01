Тысячи жителей Бангкока эвакуированы после разрушительных ливней

Тысячи эвакуированных жителей Бангкока укрываются во временных убежищах после разрушительных ливней.

Восточный район Латкрабанг и вовсе ушел под воду. В заблокированных кварталах, где живут около 30 тыс. человек, уже четверо суток нет электричества и еды.

Наводнение обернулось для горожан и психологическим шоком. Из канализации наружу выползли тараканы. Насекомые штурмуют стены жилых домов, заборы и деревья, копошась прямо над головами прохожих.

Спасатели просят людей проявлять максимальную осторожность и доставляют гуманитарную помощь в затопленные зоны исключительно на лодках.