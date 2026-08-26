Тысячи жителей Литвы и Латвии уже несколько дней остаются без света

В Литве 74 тыс. потребителей остаются без света после сильнейшей бури. В двух районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.



Ливни и ураганы стали не только причиной массового отключения электроэнергии, но и нарушили мобильную связь. Также из-за непогоды остановилось трансграничное движение поездов.



Министр транспорта Литвы обрушился с критикой на энергетиков, отметив, что электроснабжение на линии пришлось налаживать самим железнодорожникам. Аналогичная картина и в Латвии. Там до сих пор не восстановили подачу электричества в полной мере.