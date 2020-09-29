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Тысячи человек в Барселоне вышли на массовую акцию протеста

Этой ночью тысячи человек в Барселоневышли на массовую акцию протеста. Люди выступают против решения Верховного суда Каталонииотстранить от должностиглаву автономииКим Торра. Не обошлось и без случаев агрессии. Встретив полицейское сдерживание, манифестанты начали бросать в кордоны свиные головы. Сейчас в Каталонии ожидают приходанового председателя правительства. Ожидается, что это место займетвице-президент женералитетаПерэ Арагонес.

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