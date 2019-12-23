Тысячи человек встретили рассвет после самой длинной ночи в году возле памятника Стоунхендж

В ночь с 21 на 22 декабря около древнего памятника собралось около 5 000 человек, чтобы встретить день зимнего солнцестояния - первый восход солнца по окончании самой долгой ночи в году.



Комплекс, принадлежащий организации по охране культурных памятников English Heritage, был специально открыт для желающих: язычников, друидов и просто туристов. Многие прибыли целыми семьями.



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