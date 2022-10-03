Тысячи человек вышли на протесты в Испании

Протестное настроение и в Испании. Тысячи человек вышли на улицы Барселоны в честь пятой годовщины референдума о независимости Каталонии. Напомним, в 2017 году власти автономии провели голосование об отделении региона. За выход из состава Королевства проголосовало 90 % населения. Тогда власти Испании объявили волеизъявление незаконным, а главу Каталонии отправили в тюрьму. И вот спустя 5 лет люди снова требуют провести голосование.