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Тысячи демонстрантов недовольны ростом цен на энергоресурсы и продовольствие в Европе

Тысячи демонстрантов недовольны ростом цен на энергоресурсы и продовольствие в Европе

Не готовы расплачиваться за устроенный властями кризис жители Брюсселя. Тысячи демонстрантов вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство ростом цен на энергоресурсы и продовольствие. По данным местной полиции, участие в акции принимают до 10-ти тысяч бельгийцев.

А в столице Словакии Братиславе протестующие собрались у здания президентского дворца. Требуют снижения цен. Выступают против политики правительства и поддержки Украины. Люди недовольны энергетическим, социальным и конституционным кризисами.


Фото: REUTERS/Yves Herman

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