Тысячи демонстрантов недовольны ростом цен на энергоресурсы и продовольствие в Европе

Не готовы расплачиваться за устроенный властями кризис жители Брюсселя. Тысячи демонстрантов вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство ростом цен на энергоресурсы и продовольствие. По данным местной полиции, участие в акции принимают до 10-ти тысяч бельгийцев.