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Тысячи демонстрантов по всему миру выходят на улицы

"Мы не согласны" - под таким лозунгом прошел сегодня многотысячный митинг в центре Лондона. Британцы вышли на улицы, чтобы выразить протест против антикоронавирусных мер правительства. Никто из собравшихся не носил маски и не соблюдал социальную дистанцию. В Соединенном Королевстве сейчас, как и во многих странах Европы, новый всплеск заражений. В сутки фиксируется до 7 тысяч новых случаев.Похожая ситуация во Франции. Там люди, опасаясь новых коронавирусных ограничений, тоже выходят на улицы. Масштабная акция прошла накануне в Марселе. Впрочем, ослабить карантин или вообще его отменить сегодня требуют тысячи протестующих по всему миру. На этой неделе особенно громко заявили о себе коронаскептики в Мадриде. И даже подрались с полицией.


В Чили разогнали митинг водометами и слезоточивым газом

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Толпы демонстрантов собрались также в Чили. Технические специалисты, работающие в медучреждениях, требовали от правительства такие же привилегии, которые есть у врачей и медсестер во время пандемии. Одна агрессивная группа начала нападать на правоохранителей. Для сохранения общественного порядка полиция применила слезоточивый газ и водометы. Ряд протестующих задержаны. Тем временем число жертв коронавируса в мире достигло почти миллиона. В Чили сегодня более 454 тысяч случаев заражения.

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