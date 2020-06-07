Тысячи демонстрантов вышли на улицы в Ливане

Причина - этнические разногласия и кризис в стране. Люди начали погромы у здания парламента в Бейруте. Протестующие забрасывают камнями витрины магазинов, а также правоохранителей. Полиция применила слезоточивый газ. Сообщается о десятках задержанных. В столицу стягивают дополнительное силовое подкрепление. Протесты периодично возобновляются с осени 2019 года. В последний раз волнения утихли с введением в стране режима гражданской мобилизации.



