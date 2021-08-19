Не утихают волнения в Таиланде. В очередную ночь тысячи демонстрантов заполонили улицы Бангкока. Напомним, митингующие критикуют, по их словам, недостаточные антиковидные меры правительства. В этот раз акция началась у Монумента демократии в тайской столице. Затем колонна двинулась по улицам. Вскоре начались столкновения. Протестующие бросали в правоохранителей камни и бутылки. Те в ответ применили слезоточивый газ и грубую физическую силу.



Противостояния продолжались до глубокой ночи. Утром митингующие снова вышли на протест. У Монумента демократии они устроили сидячую забастовку, после выложили муляжи трупов как символ погибших от пандемии. Напомним, всего в стране от коронавируса умерли более 8 тысяч человек. Это средний показатель по странам Юго-Восточной Азии.