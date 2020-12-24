Тысячи европейских дальнобойщиков оказались в рождественской ловушке

Тысячи заблокированных в Британии дальнобойщиков из разных стран Европы точно запомнят это Рождество - сегодня они уже не смогут пересечь границу Франции, которая запретила все грузовые перевозки из Великобритании после того, как в стране был обнаружен мутировавший штамм коронавируса. Водители уже несколько суток простаивают в многокилометровой очереди без горячего питания, воды и всех необходимых удобств. Часть фур перенаправляют в нефункционирующий аэропорт Манстон, где организовано тестирование на коронавирус.



"Два часа назад приехал в аэропорт, а полиция сказала, что тест не сделают, стоянка переполнена, ждите… У меня есть выбор? Выбора нет. Может, успею вернуться к друзьям в Лондон, а здесь можно ждать и день, и два, никто не знает".



Отрицательный тест на коронавирус - обязательное условие для выезда из Великобритании. По информации британской ассоциации автоперевозчиков, на границе с Францией на данный момент застряли от 8 до 10 тысяч грузовиков.



